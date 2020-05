Malattie neuro-degenerative, Amaned attiva un supporto psicologico

Pubblicità

Gli eventi di questi ultimi mesi, che hanno sconvolto il mondo, hanno sicuramente reso più fragili quelle categorie che erano già costrette a vivere situazioni di grande difficoltà. Le persone affette da patologie neuro-degenerative si sono ritrovate a non poter trovare nessuno spazio alternativo alla propria abitazione a causa dell’inevitabile isolamento sociale.

Insieme a loro i caregivers, nella maggior parte dei casi rappresentati dai familiari più stretti, hanno vissuto e stanno vivendo questo momento così delicato, molto spesso senza alcun supporto fisico ma soprattutto psicologico.

In concomitanza con l’inizio della Fase 2, l’Associazione Malattie Neuro-Degenerative A.Ma.Ned., visto il protrarsi di questa complessa emergenza sanitaria e sociale, ha deciso di attivare un servizio di supporto psicologico del quale potranno usufruire pazienti, caregivers e familiari.

Grazie alla collaborazione con la psicologa Federica Cello, sarà attivo un servizio di supporto psicologico h24 attraverso una linea telefonica diretta che garantirà la privacy dell’utente. Il numero A.Ma.Ned. a cui rivolgersi è 328.2892616.

“Siamo sempre più convinti che solo attraverso azioni atte al sostegno, alla comprensione e all’informazione potremo fronteggiare l’isolamento di queste categorie così fragili, che in questa situazione, inevitabilmente lo sono diventate o rischiano di diventarlo ancora di più”, sottolinea il consiglio direttivo di A.Ma.Ned.

A.Ma.Ned. nasce nel 2015 dall’incontro tra pazienti, familiari e non solo. Uno scambio di idee ed esperienze ha evidenziato la mancanza di un punto di incontro/appoggio per reperire e scambiarsi informazioni. Questa necessità, ritenuta importante da coloro che si trovano coinvolti in vario modo in queste realtà, hanno portato a dar vita all’associazione per creare sul territorio un punto di riferimento.