Piazzale della Stazione, prosegue l’iter per la vendita

Prosegue l’iter per la vendita tramite bando del terreno del piazzale della Stazione di Gualdo Tadino. Nel corso del Consiglio Comunale di dicembre 2019 l’amministrazione comunale aveva espresso la volontà di alienare l’area attualmente utilizzata per ospitare gli spettacoli viaggianti. Nell’area dovrebbe trasferirsi un supermercato già presente in città.

Ciò, a giudizio dell’esecutivo, permetterà la riqualificazione di uno dei principali accessi alla città, attraverso anche un miglioramento della viabilità, che potrà garantire maggiore sicurezza sia al traffico veicolare che pedonale.

Il 6 marzo scorso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Gualdo Tadino ha inoltrato la pratica al Servizio di Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale della Regione Umbria per la verifica di competenza, ma l’emergenza Covid-19 aveva indotto a prendere tempo, che si è necessariamente dilatato viste le disposizioni ministeriali.

Pochi giorni fa, il 30 aprile, il Dirigente del Servizio, Sandro Costantini, ha inviato al Comune di Gualdo Tadino una comunicazione che il procedimento era stato perfezionato nonostante la difficoltà dell’emergenza sanitaria.

“La struttura della Regione Umbria ha dato dimostrazione concreta di efficienza e operatività – rileva una nota del Comune di Gualdo Tadino – che in tempi attuali di emergenza che stiamo vivendo sono essenziali per la ripresa dell’economia di realtà territoriali come la nostra.”

“Le aziende che vogliono investire nel nostro Comune – ha sottolineato l’assessore all’urbanistica Paola Gramaccia – troveranno sempre portoni spalancati. Giungere a risultati così significativi e complessi in tempi di Covid-19 ci conferma la fattiva collaborazione istituzionale con la Regione Umbria”.