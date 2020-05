Progetto RETE!, al via videoconferenze con i genitori degli studenti

Pubblicità

Nonostante l’emergenza Covid-19, non si ferma l’attività del Progetto RETE!, sostenuto dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Dopo gli appuntamenti in videoconferenza sulla riforma del Terzo Settore, che ha visto coinvolti professionisti e responsabili del mondo del non profit, riprendono gli incontri rivolti ai genitori di bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, che erano stati obbligatoriamente sospesi in seguito all’emergenza coronavirus.

L’obiettivo, con l’aiuto di esperti psicologi, è riuscire a vivere bene questo periodo anomalo, aiutando i ragazzi a crescere stabilendo un buon rapporto con la scuola e le altre agenzie educative. Tema degli incontri è infatti: “Educazione e rapporto con i figli e con la scuola in tempo di Covid-19”

Questo il calendario:

Genitori Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra – Martedì 12 maggio ore 17,30

Genitori Istituto Comprensivo di Sigillo – Mercoledì 13 maggio ore 17,30

Genitori Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino – Giovedì 14 maggio ore 17,30

Gli incontri saranno guidati da esperti del Centro di psicologia AST-CMG di Gubbio, gli psicologi-psicoterapeuti Roberta Mascioni e Daniele Minelli.

La partecipazione è libera e gratuita, ma per potersi collegare e partecipare occorre seguire le istruzioni che saranno pubblicate a partire dal 9 maggio sul sito web del Progetto RETE!: www.educareallavitabuona.it/home/rete