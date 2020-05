Covid-19, un solo caso positivo in più. Pochissimi i pazienti in terapia intensiva

Pubblicità

Sempre più guariti e sempre meno ricoverati in ospedale, con le terapie intensive che si stanno progressivamente svuotando. Si mantiene in linea con il trend acquisito ormai da diversi giorni la situazione del contagio da Covid-19 in Umbria. Nella giornata di ieri, a fronte di 551 tamponi processati, è stato rilevato un solo caso positivo. Crescono ancora i guariti (+9, per un totale di 1192), oltre a 41 clinicamente guariti.

Restano così 149 (-8) gli attualmente positivi, e anche ieri non si è registrato alcun decesso. Sempre meno pazienti ricoverati negli ospedali Covid: ieri sono stati dimessi in 4, i degenti sono adesso 44; di questi, 4 sono in terapia intensiva poichè altri due hanno lasciato ieri questo reparto.

Tornano a diminuire le persone in isolamento domiciliare: sono 701 (-60). Sempre alla stessa data risultano 17.922 (+90) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 dell’11 maggio, sono stati effettuati 47.474 tamponi (+551).