Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di mercoledì 13 maggio nella frazione di Boschetto, nel territorio del comune di Gualdo Tadino. Il fuoco ha mandato in cenere circa 150 presse di fieno, situate nelle vicinanze di una abitazione.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino Distaccamento di Gaifana che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere l’area in sicurezza. Non sono state rese note le cause che hanno provocato l’incendio.

