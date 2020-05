Regione, pronta l’ordinanza per la riapertura delle attività commerciali. Intanto si svuotano le terapie intensive

Pubblicità

La Regione Umbria ha predisposto una specifica ordinanza per normare le riaperture, dal 18 maggio, delle attività commerciali. La firma dell’ordinanza in questione sarà successiva alla pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che nei giorni scorsi, durante la Conferenza Stato/Regioni, ha annunciato la possibilità, per i Presidenti di Regione, di implementare le riaperture delle varie attività in base alla situazione dei contagi sul territorio regionale.

L’Umbria, forte ad oggi di un basso indice di contagiosità, si atterrà al cronoprogramma, vidimato dal Comitato Tecnico Scientifico regionale (Cts), già stilato e presentato a fine aprile, modificando solamente le aperture indicate per l’11 maggio che andranno a sommarsi a quelle previste per il 18. Ciò porterà al riavvio, lunedì prossimo, di tutto il commercio al dettaglio, delle attività di servizio alla persona rese da parrucchieri e barbieri, delle attività di ristorazione e bar, ai quali si aggiungono anche la riapertura dei centri sportivi che svolgono attività all’aperto e delle agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione.

Per ciò che concerne le ripartenze successive al 18 maggio, indicate nel succitato cronoprogramma umbro, saranno oggetto di celere confronto, da parte della Regione, con il Comitato Tecnico Scientifico al fine di valutare la possibilità di eventuali riavvii anticipati rispetto a quanto precedentemente previsto, confronto che riguarderà anche le attività non contemplate nel documento regionale.

Infine, in tema di sicurezza, la Regione nel programma condiviso con il Cts aveva già individuato una serie di misure che verranno adottate salvo diverse prescrizioni nazionali. Il tutto, sia per quel che riguarda le tipologie di attività che le modalità di svolgimento delle stesse, si attuerà osservando i principi di gradualità e progressività, e stante un continuo monitoraggio della situazione epidemiologica.

Intanto il bollettino di questa mattina riporta soltanto un paziente ancora presente in terapia intensiva e un solo contagio in più su 1.516 tamponi processati. Calano gli attualmente positivi che scendono a 127(-16 in meno rispetto al giorno precedente).

Purtroppo si è verificato un nuovo decesso, un uomo di 79 anni di Orvieto che era ricoverato a Terni. Il totale dei deceduti in Umbria dall’inizio dell’epidemia è 73.

Si vanno via via svuotando reparti e malattie infettive di pazienti Covid-19: attualmente sono ricoverati in 27 (-13 in meno rispetto al giorno prima); di questi 1 (-3) si trova in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 684 (-6), sempre alla stessa data risultano 18.968 (+291) persone uscite dall’isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 del 14 maggio, sono stati effettuati 52.247 tamponi (+1516).