Stirati risponde all’Ente Giochi: “Gratitudine e apprezzamento per la vostra vicinanza”

Non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Gubbio, Filippo Mario Stirati, alla lettera inviata dall’Ente Giochi de le Porte, a firma della presidente Cinzia Frappini e dei quattro Priori, con la quale il mondo delle Porte aveva espresso vicinanza e solidarietà ai cittadini di Gubbio per il mancato svolgimento della Festa dei Ceri a causa dell’epidemia Covid-19.

Questa la lettera del primo cittadino eugubino.

“Carissimi amici,

Vi ringrazio di vero cuore per la vicinanza e la solidarietà che ci avete manifestato in un momento difficile e amaro per la nostra comunità.

Nel pieno di un’emergenza sanitaria carica di inquietudini e di preoccupazioni per il futuro anche socio-economico dei nostri cittadini, i vostri sentimenti e la piena comprensione in un frangente così eccezionale e storico per la nostra Festa dei Ceri li accogliamo con grande gratitudine e apprezzamento.

Le città che godono di grandi tradizioni, di passioni e di valori sui quali fondano la propria coesione sociale, nei momenti più drammatici sanno trovare la forza e la determinazione per rinascere.

Voglio augurarmi che il comune impegno a favore dei cittadini e dei nostri territori possa farci ripartire con grande slancio e individuare ancora meglio le vie del progresso e del riscatto.

Un saluto carissimo a tutti Voi, ai Portaioli e ai cittadini di Gualdo Tadino.”