Covid-19, due casi positivi in Umbria. Nuovo contagio a Gubbio

L’andamento dell’epidemia Covid-19 in Umbria prosegue con la tendenza registrata negli ultimi giorni, cioè che, a fronte di un alto numero di tamponi (anche ieri ne sono stati analizzati 1.554) emergono sporadici casi positivi.

Nelle ultime 24 ore sono due i nuovi contagi rilevati, ma uno di questi è stato registrato a Gubbio, che da diversi giorni aveva azzerato il numero di positivi al Covid-19. Si tratta di una persona anziana che è stata ricoverata a Perugia. A tal proposito il sindaco Filippo Mario Stirati, che in occasione della Festa dei Ceri aveva messo in campo misure particolarmente restrittive, ha ribadito con forza “la necessità di rispettare tutte le disposizioni vigenti per contrastare il contagio, soprattutto nella giornata di oggi che potrebbe alimentare l’emotività e il desiderio di ritrovarsi, provocando assembramenti – ha scritto il sindaco sulla propria pagina Facebook – Confidando nel senso di responsabilità di tutti colgo l’occasione per essere oggi più che mai vicino a tutti nell’abbraccio della nostra Festa e del tributo al nostro Patrono Sant’Ubaldo”.

Salgono così a 1.422 le persone contagiate in Umbria dall’inizio dell’epidemia, mentre continuano a calare gli attualmente positivi: 122, 5 in meno del giorno precedente.

Aumentano i guariti (+7, per un totale di 1227) con 32 persone clinicamente guarite (-3); i deceduti sono 73 (invariato). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 27 (invariato); di questi 2 (+1) sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 656 (-28), sempre alla stessa data risultano 19.356 (+388) persone uscite dall’isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 del 15 maggio, sono stati effettuati 53.801 tamponi (+1554).