Covid-19: zero casi positivi in Umbria, aumentano i guariti

Un nuovo “zero” nella casella nuovi contagi in Umbria, ma questo è importante perchè arriva a diversi giorni dall’inizio della cosiddetta Fase-2 e anche stavolta a fronte di un numero considerevole di tamponi (1.369).

Rimangono così ferme a 1.422 le persone in Umbria risultate positive al virus Covid-19 dall’inizio dell’epidemia, con gli attualmente positivi che diminuiscono di 21 e ne rimangono 101. Salgono i guariti, sempre di 21, per un totale di 1248, affiancata dai 20 clinicamente guariti, in attesa del doppio tampone che li certifichi fuori dalla malattia.

Non si sono registrati decessi nelle ultime 48 ore. Nessuna variazione dagli ospedali Covid, con 27 pazienti positivi ricoverati di cui 2 (invariato) in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 632 (-24), sempre alla stessa data risultano 19.904 (+ 548) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 16 maggio, sono stati effettuati 55.170 tamponi.