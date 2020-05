I dipendenti della Coop di Gualdo Tadino donano ore lavorative al Banco di Solidarietà

Pubblicità

L’Associazione Banco di Solidarietà Gualdo Tadino-Gubbio, presieduta da Giuseppe Ascani, impegnata da tempo sul fronte dell’emergenza alimentare, ha voluto ringrazia la Coop Centro Italia, i lavoratori del negozio di Gualdo Tadino e i consiglieri di amministrazione per l’importante donazione di derrate alimentari.

“Un vero e proprio atto di solidarietà quello compiuto, reso possibile dalla generosità dei lavoratori del negozio Coop – scrive il Banco di Solidarietà – che hanno effettuato spontaneamente una donazione delle loro ore lavorative, alla Coop Centro Italia che ha raddoppiato il valore delle ore offerte dai colleghi ed ai consiglieri di amministrazione che hanno a loro volta devoluto i loro gettoni di presenza. Un gesto significativo nei confronti del Banco, che assiste molte più famiglie rispetto all’inizio dell’emergenza coronavirus.”

Le derrate alimentari sono state consegnate direttamente ai volontari del Banco presso il negozio Coop di Gualdo Tadino .

“E’ veramente commovente e non scontato quello che sta accadendo – sottolineano dal Banco di Solidarietà – e questa importante donazione, aggiunta a quelle di tanti gualdesi ed associazioni, contribuisce a sostenere numerosi nuclei familiari del nostro territorio in questa grave crisi non solo sanitaria, ma anche alimentare e sociale.”