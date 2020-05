Martedì 19 maggio stop erogazione acqua a Gualdo Tadino: vie e orari

Pubblicità

A causa di interventi programmati e indifferibili di manutenzione straordinaria, Umbra Acque comunica che dalle ore 22 del 19 maggio alle ore 06 del 20 maggio 2020 verrà interrotta l’erogazione idrica nelle seguenti zone del Comune di Gualdo Tadino:

Viale Don Bosco

Vicolo Chiuso

Via XXV Luglio

Via Discepoli

Via Rubegni

Via Pennoni

Via Umeoli

Via Fra’Paolo da Gualdo

Zone limitrofe alla precedenti vie

Le informazioni sono disponibili anche nel portale www.umbraacque.com.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza.

In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute

informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il propri ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800.250.445