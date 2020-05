Covid-19, nessun nuovo contagio in Umbria. Meno di 80 gli attualmente positivi

Pubblicità

Ancona un giorno senza nessun caso positivo al Covid-19 registrato in Umbria, a fronte di un numero considerevole di tamponi: 1.398. Complessivamente, dall’inizio dell’epidemia, rimangono 1.427 le persone colpite dal virus.

Dati incoraggianti anche sul fronte degli attualmente positivi, che scendono a 79 (-2). I guariti sono 1274 (+2) mentre risultano 15 clinicamente guariti (invariato). Nessun decesso con il triste conteggio che rimane fermo a 74 (invariato).

Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 27 (invariato); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 512 (+9), sempre alla stessa data risultano 20.897 (+256) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 20 maggio, sono stati effettuati 59.202 tamponi (+1398).