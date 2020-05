Premio Rocca Flea: “Nel segno della fiducia” il tema 2020

Pubblicità

Giunge alla sua tredicesima edizione il prestigioso concorso letterario nazionale Premio Rocca Flea, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Tadino e dall’Accademia dei Romiti, con il Patrocinio del Comune di Gualdo Tadino.

Il tema di quest’anno è “Nel segno della fiducia“. Al concorso si può partecipare con racconti editi o inediti di narrativa, per un massimo di due opere per ciascun autore, ed è aperto a tutti, senza alcun limite di età o provenienza geografica. Una specifica sezione è riservata ai giovani autori under 25. Gli elaborati verranno esaminati da una giuria composta da personalità provenienti dal mondo universitario, della scuola e dell’editoria.

Il termine per la presentazione delle opere è il 27 agosto 2020. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Gualdo Tadino nel mese di Novembre 2020 presso il Museo Civico della Rocca Flea. Il vincitore riceverà un assegno di 500 euro, un attestato, un’opera in ceramica e un soggiorno a Gualdo Tadino. E’ previsto anche un premio riservato ai giovani scrittori, nonché la pubblicazione di tutte le opere premiate e segnalate in un apposito volume.

“C’è orgoglio nel presentare l’edizione 2020 – ha detto il presidente della Pro Tadino Carlo Giustiniani – Quest’anno il tutto verrà affrontato con una consapevolezza diversa, una sensibilità diversa e anche un nuovo team di collaboratori. Lavoreremo insieme con ancora più energia, perché riteniamo che la cultura, la creatività e la fantasia possano donare un po’ di respiro e positività al nostro Paese, recentemente sconvolto dai recenti avvenimenti. Speriamo inoltre che la ‘fiducia‘, proprio il tema di quest’anno, ci dia la motivazione giusta per ripartire e auspichiamo, quindi, un’adesione sempre più crescente al nostro premio letterario“.

Il bando integrale relativo al concorso e il modulo di iscrizione possono essere consultati cliccando qui e sul sito www.protadino.it. Per ulteriori informazioni si può contattare la segreteria organizzativa alla e-mail: segreteria.premioroccaflea@gmail.com o ai numeri 329.4441773 – 393.8499067.