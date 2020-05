Stretta sulla Festa dell’Ascensione, montagna gualdese quasi off-limits

Pubblicità

Non sarà una Festa dell’Ascensione come le altre, quella di domenica prossima. La ricorrenza religiosa, particolarmente sentita a Gualdo Tadino, da tantissimi anni vedeva la salita in montagna di centinaia di gualdesi sin dal giorno prima, molti dei quali pernottavano in quota.

Quest’anno tutto ciò non sarà permesso, essendo state poste dalle autorità numerose limitazioni a causa dell’emergenza sanitaria in atto. Lo ha reso noto il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti durante le comunicazioni al Consiglio comunale di oggi pomeriggio. I provvedimenti, concordati con gli organi preposti, saranno resi operativi con un’apposita ordinanza che verrà emessa giovedì 21 maggio.

I PROVVEDIMENTI – Nei giorni di sabato 23 e domenica 24 maggio, non sarà permessa alcuna attività ludica in montagna, non sarà possibile dormire in montagna con tende, sacchi a pelo, ecc., né accendere fuochi. I tre varchi di accesso saranno presidiati dalle forze dell’ordine e non sarà possibile arrivare alla Valsorda con mezzi motorizzati, che potranno arrivare solo all’altezza del castagneto. Potranno accedere con mezzi motorizzati soltanto coloro che hanno effettuato prenotazione al ristorante.

Tutta la montagna, dalle ore 9 di sabato 23 fino alle ore 21 di domenica 24 maggio, sarà controllata dalle forze dell’ordine. Le attività economiche presenti in montagna nel fine settimana chiuderanno alle ore 21. Vietata la somministrazione di alcolici.

La Confraternita della Santissima Trinità, sin da lunedì scorso, aveva comunicato che nella giornata di domenica 24 maggio non verrà effettuata alcuna celebrazione religiosa presso l’eremo di Serrasanta e l’attiguo rifugio resterà chiuso.