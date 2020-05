La musica gualdese negli USA. Il video dei Time Machine trasmesso in 4 stati

Pubblicità

Tra le tante attività che hanno dovuto subire lo stop forzato della quarantena c’è stata la musica, la cui data di ripartenza è ancora purtroppo molto incerta.

La musica è aggregazione e “aggregazione” non è certo la parola più in voga in questo momento. Così sono stati tanti i gruppi musicali che hanno dovuto inventarsi un modo inedito di suonare insieme: quello dei video che ognuno ha realizzato a casa, poi assemblati e divulgati sui social.

La band di Gualdo Tadino The Time Machine è voluta andare oltre e ha realizzato un video insieme a tre musicisti americani, aggiungendo alla formazione tradizionale la tastiera di Steve Passeri, la voce di sua moglie Kelli, entrambi di Pittsburg in Kansas e il sax di Joshua Thomson di Austin in Texas.

I nonni di Steve sono stati gualdesi emigrati, stessa cosa dicasi per la trisavola di Joshua, così ecco che il connubio ha assunto anche un significato che è andato al di là della musica.

Talmente al di là che il video ha attirato l’attenzione di un’emittente televisiva americana, la KOAM News Now del gruppo Fox, che copre la cosiddetta “4-States Area”, cioè quella zona in cui convergono Kansas, Missouri, Oklahoma e Arkansas, estendendosi per buona parte di questi quattro Stati al centro degli USA.

Una troupe si è recata a casa di Steve Passeri facendosi raccontare la storia di questa amicizia e della ricerca delle sue radici a Gualdo Tadino e poi ha intervistato anche Marco Gubbini in rappresentanza dei Time Machine. Il servizio è andato in onda giovedì 21 maggio nel corso del Morning Show condotto dal giornalista Jesse Irwin e, per la prima volta nella storia, dei musicisti gualdesi sono andati in onda su un’emittente statunitense.

Sulla pagina web dell’emittente, oltre al servizio, anche un articolo con il video integrale di Hit The Road Jack, il brano scelto dai Time Machine e suonato insieme a Steve, Kelli e Joshua.

Qui sotto il servizio integrale.

