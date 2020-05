Pianta pericolante a Villa Scirca, intervengono i Vigili del Fuoco

Pubblicità

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gaifana è intervenuta nel pomeriggio di giovedì 21 maggio a Villa Scirca, nel comune di Sigillo, per evitare che una pianta pericolante potesse crollare sopra una legnaia.

I Vigili del Fuoco hanno operato in condizioni particolari a causa dei fili di media tensione. Sul posto sono infatti dovuti intervenire anche i tecnici di Enel per staccare la corrente elettrica. Quindi i pompieri con il tirfort (un argano manuale) hanno spostato la pianta in bilico sui cavi, per evitare che la stessa rischiasse di cadere su una legnaia.