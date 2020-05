“Nessuno sarà lasciato solo”, il progetto per alleviare il disagio economico

Pubblicità

Nasce dalla collaborazione fra l’associazionismo dinamico del terzo settore del Circolo Acli “Ora et Labora” e il Comune di Fossato di Vico un’importante iniziativa che, a partire dai prossimi giorni, cercherà di alleviare il disagio economico che anche lungo la Fascia Appenninica umbra sta colpendo pesantemente molte famiglie.

Realizzato con il sostegno avuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia attraverso il bando straordinario “Emergenza Covid-19: aiutiamo chi aiuta”, il progetto “Nessuno sarà lasciato solo” è rivolto ai cittadini in difficoltà economica a causa dell’emergenza Coronavirus residenti nel comune di Fossato di Vico e in quelli limitrofi.

Con questa proposta di straordinaria concretezza si intende dare un contributo, in termine di buoni spesa straordinari e temporanei, per l’acquisto di generi alimentari che potranno essere consumati presso il supermercato Conad Cesmar sas di Fossato di Vico che ha manifestato la sua disponibilità a convenzionarsi con l’ente per la realizzazione della misura.

Sono destinatari i nuclei familiari, anche monoparentali, residenti nel comune di Fossato di Vico e luoghi limitrofi, che si trovano in una situazione di difficoltà economica e sociale individuati con la collaborazione degli uffici del servizio sociale del Comune di Fossato di Vico.

La Presidenza del Circolo Acli “Ora et Labora”, a seguito dell’acquisizione delle istanze, formulerà una graduatoria e verrà data precedenza a coloro che:

– non hanno forme di sostentamento derivanti da reddito da lavoro dipendente pubblico o privato, reddito di pensione o altre forme di sostentamento;

– non percepiscono altri aiuti pubblici (es. reddito di cittadinanza o altri ammortizzatori sociali);

– non hanno depositi bancari/postali superiori ad euro 6.000,00.

Potrà presentare domanda anche chi già usufruisce di altri interventi assistenziali pubblici, ma la domanda sarà accolta soltanto in presenza di risorse disponibili ed una volta soddisfatte le domande rispondenti ai requisiti elencati sopra. Una volta accertati i requisiti i contributi verranno così ripartiti:

– Nucleo uni personale: euro 150,00;

– Nucleo di 2 persone: euro 200,00;

– Nucleo di 3 persone: euro 250,00;

– Nucleo di 4 persone: euro 300,00;

– Nucleo di 5 persone: euro 350,00;

– Nucleo di 6 persone o più: euro 400,00

I cittadini possono inoltrare richiesta compilando uno specifico modulo reperibile sul sito dell’associazione www.aclifossato.eu oppure recandosi presso la sede del Circolo Acli “Ora et Labora” in via Salvador Allende 21 a Osteria del Gatto.

Sarà possibile presentare la domanda dal 25/05/2020 fino ad esaurimento delle risorse. Le richieste verranno elaborate in base all’ordine cronologico di presentazione e verranno stilati di seguito due elenchi:

– Elenco A: domande dei nuclei che non fruiscono di forme di sostegno al reddito e previdenze da Enti Pubblici o privati;

– Elenco B: domande dei nuclei che fruiscono di forme di sostegno al reddito e previdenze da Enti Pubblici o privati;

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio tramite la seguente e-mail: comunica@aclifossato.eu o telefonando al numero 075 7982573 / 075 919121 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30.