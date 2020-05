Easp, continua la gestione dell’emergenza Covid-19

Pubblicità

Anche in questa fase di ripresa va ovviamente avanti la gestione dell’emergenza Covid-19 presso l’Easp “Armando Baldassini” di Gualdo Tadino. I tamponi eseguiti al personale e agli ospiti hanno dato tutti esito negativo, ma la linea della dirigenza della struttura di via V Luglio è quella di tenere alta l’attenzione e non abbassare la guardia a tutela della salute.

In questo senso la dirigenza dell’Easp, in accordo con il sindaco della città Massimiliano Presciutti, ha scelto di mantenere chiuso l’accesso alle visite, mettendo al tempo stesso – come avvenuto in questi giorni – a disposizione degli ospiti e dei familiari la possibilità di effettuare delle videochiamate.

Sul fronte organizzativo, sempre cercando di limitare il più possibile la possibilità di contagio, l’Easp ha creato anche una stanza grigia per accogliere gli ospiti che, per motivi diversi, dovessero essere ricoverati in ospedale e ritornare poi in sede. In questa stanza viene osservato comunque un periodo di osservazione prima di reintrodurre gli ospiti nelle proprie stanze.

Con un comunicato stampa, il consiglio di amministrazione ha ringraziato il personale, quello diretto e quello della cooperativa Asad, il direttore sanitario Cristian Materazzi e quello amministrativo Carlo Giustiniani, oltre a tutti coloro che quotidianamente si impegnano per mantenere inalterato il livello di assistenza e di animazione per gli ospiti. Ringraziamento esteso anche a coloro che hanno dato contributi, in termini di dispositivi personali quali mascherine, tute e altri strumenti necessari all’attività quotidiana.

L’ultima donazione, in ordine cronologico, è arrivata dalla Misericordia di Gualdo Tadino, che ha messo a disposizione dispositivi di protezione e due ossimetri.

L’EASP ha voluto rendere nota anche una lettera arrivata all’Ente da parte della signora Oliva Venarucci, figlia di una ospite della struttura. La riportiamo integralmente:

“Il bene più prezioso per una madre è il figlio e per il figlio è la madre. Ebbene, voi avete nelle vostre mani il bene più prezioso per noi. Come ha detto Papa Francesco vi prendete cura delle nostre radici, con amore, con tenerezza come se fossero i vostri cari. Devo rendere merito e grazie personalmente per tutto quello che state facendo con professionalità, pazienza e impegno. Certamente all’inizio non è stato facile accettare la decisione, saggia, ora lo devo dire, di non poter avere accesso a far visita ai nostri cari, ma devo congratularmi e dire grazie a voi tutti per come avete gestito in maniera tempestiva e professionale la cosa. Ringrazio tutti indistintamente, senza elencare i nomi per paura di dimenticare qualcuno per quello che state facendo, per i video e le foto che puntualmente tutti i giorni ci vengono mandati, per le varie manifestazioni e tradizioni, per la benedizione delle palme, per le uova di Pasqua e per il tanto amore che state mettendo per alleviare e rendere meno triste ai nostri cari la lontananza dai familiari. Speriamo che tutto proceda bene come è stato finora è che Dio vi benedica e la Madonna vi protegga e vi dia la forza e la salute di continuare“.