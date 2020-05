La comunità islamica di Gualdo Tadino dona un macchinario all’ospedale.

Pubblicità

Proseguono e si moltiplicano in città i gesti di solidarietà in questa delicata fase di emergenza sanitaria. Questa volta a rendersi protagonista è stata la comunità islamica di Gualdo Tadino, che in questa pandemia ha voluto dare il proprio contributo elargendo una donazione che sarà destinata all’acquisto di un macchinario per l’ospedale di Branca.

La comunità ha rispettato le regole in vigore in questo momento non ha festeggiando, lo scorso 22 maggio l’importantissima celebrazione del “Id Al-Fiṭr”, ossia la ‘festa della interruzione’ per la fine del lungo periodo di digiuno legato al mese lunare di Ramaḍān. L’amministrazione comunale ha consegnato sabato scorso un attestato di ringraziamento per la vicinanza dimostrata e la donazione effettuata al Comune nel corso dell’emergenza Coronavirus.

“Come comunità e come cittadini del territorio gualdese – ha dichiarato il segretario del Centro Culturale Islamico Hedi Khirat – abbiamo sentito il dovere di dare una mano alla nostra città come hanno già fatto altre associazioni, in quanto ci sentiamo parte integrante del tessuto gualdese. Vogliamo essere vicini a tutte le famiglie colpite della pandemia e di conseguenza ci siamo impegnati da subito a raccogliere questi aiuti. Malgrado non siano molti, per noi è una grande valenza da un punto di vista umano e soprattutto spirituale, come la nostra fede ci impone“.

“La solidarietà sopratutto in questa situazione di emergenza avrà sempre un valore principale nella nostra vita quotidiana. Finita questa pandemia, vogliamo essere partecipi visto che lo siamo a livello economico, culturale, sociale anche politico per sostenere il nostro territorio. Siamo convinti – conclude Khirat – che la differenza tra esseri umani non si fa attraverso la provenienza oppure il colore della pelle, ma avviene attraverso il contributo che l’individuo dà al suo territorio”.