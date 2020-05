Nessun nuovo contagio in Umbria, crescono i clinicamente guariti

Pubblicità

1.206 tamponi processati, zero contagi alle ore 8 di questa mattina. Negli ultimi 12 giorni sono stati appena 9 i positivi al Covid-19 riscontrati in Umbria (da 1.422 a 1.431). Anche nelle ultime 24 ore non si è registrato alcun decesso, mentre calano gli attualmente positivi (-4 per complessivi 45).

I guariti sono 1307 (invariato); risultano 13 clinicamente guariti (+6); i deceduti sono 75 (invariato). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 15 (+1); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento contumaciale sono 30 (-5), (l’indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati). Nel complesso, entro le ore 8 del 27 maggio, sono stati effettuati 66.202 tamponi (+1206)