Ancora un giorno senza nuovi casi positivi in Umbria. Al via un portale per gli agriturismi

Pubblicità

Nuova giornata senza nuovi casi positivi in Umbria al Covid-19 a fronte di oltre 1.200 tamponi processati. Dati pressochè invariati rispetto alle 24 ore precedenti, con il solo aumento di un ricovero in ospedale.

Questi i dati aggiornati alle ore 8 di questa mattina: complessivamente 1.431 persone (invariato) Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 45 (invariato). I guariti sono 1311 (invariato); risultano 13 clinicamente guariti (invariato); i deceduti sono 75 (invariato).

Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 16 (+1); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento contumaciale sono 29(-1), (l’indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati). Nel complesso, entro le ore 8 del 28 maggio, sono stati effettuati 67.441 tamponi (+1239)

Intanto gli agriturismi potranno comunicare la qualità dell’ospitalità offerta dalle loro strutture tramite il portale Agriturismo Italia, al quale potranno accedere in maniera agile e semplificata. Dopo la forzata sospensione dovuta al Covid-19 gli agriturismi umbri potranno beneficiare di questa vetrina nazionale come ulteriore opportunità di promozione.

L’occasione nasce con una convenzione sottoscritta nel dicembre scorso tra Regione dell’Umbria e Ismea, Istituto di Servizi al Mercato agricolo e Alimentare, gestore per conto del MiPAAF, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del sito www.agriturismoitalia.gov.it, il portale istituzionale dell’agriturismo italiano.

“L’intento dell’iniziativa – ha detto l’assessore all’agricoltura della Regione Umbria Roberto Morroni – è di sostenere il settore dell’agriturismo con strumenti di autopromozione e di rispondere al mercato con informazioni sempre più puntuali, sollecitando l’incontro tra domanda ed offerta grazie alla valorizzazione delle eccellenze locali e della nostra migliore accoglienza in una terra bella e sicura”.

Le imprese agrituristiche avranno a disposizione spazi per la diffusione e pubblicizzazione delle iniziative avviate, anche con riguardo alla diversificazione dei servizi per garantire la massima sicurezza degli ospiti, richiesta dall’emergenza sanitaria.

A partire dal 3 giugno 2020, le aziende agrituristiche umbre che offrono ospitalità, alloggio e/o agricampeggio,in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/2019, potranno, tramite una semplice procedura on line, ottenere la dichiarazione di classificazione “Girasoli” e la targa aziendale con il marchio nazionale “Agriturismo Italia”.