Terzo giorno senza nuovi casi positivi in Umbria, ma c’è un nuovo decesso

Per il terzo giorno consecutivo l’Umbria registra contagi zero, anche questa volta a fronte di un numero considerevole di tamponi: ben 1.315. Purtroppo, dopo diversi giorni, si è verificato un nuovo decesso. Un uomo di 71 anni di Terni, ricoverato dal 1 maggio, è morto all’ospedale Santa Maria nella notte del 28 maggio. Salgono quindi a 76 le vittime del Covid-19 in Umbria.

Complessivamente 1.431 persone (invariato) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19 dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi sono 45 (invariato). I guariti sono 1310 (-1); risultano 14 clinicamente guariti (+1).

Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 17 (+1); di questi 1 (-1) si trova in terapia intensiva. Le persone in isolamento contumaciale sono 28 (-1), (l’indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati). Nel complesso, entro le ore 8 del 29 maggio, sono stati effettuati 68.756 tamponi (+1315)