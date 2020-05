Ceri in ospedale: richiamo per le infermiere. E a Gubbio compare una scritta.

Pubblicità

Le tre infermiere eugubine che il 15 maggio scorso hanno inscenato una corsa dei Ceri nelle corsie dell’ospedale comprensoriale di Branca, con tanto di musica diffusa dagli altoparlanti di servizio e foto sui social, sono state oggetto di un richiamo disciplinare da parte della Asl Umbria 1. Ed è subito polemica.

Da una parte chi sostiene che il tutto debba essere collocato nell’ottica di un semplice atto goliardico, chi invece punta il dito non tanto sul gesto, quanto sul luogo in cui è accaduto: la corsia di un ospedale.

Fatto sta che il clima si è scaldato, complice anche una scritta comparsa ieri sui muri di una via di Gubbio (foto in alto) che definisce il sindaco di Gualdo Tadino una “spia”. Presciutti, all’indomani del fatto aveva sollecitato provvedimenti, perchè secondo lui non si poteva “in servizio e in piena pandemia, correre in corsia con un cero e non è accettabile che si usino gli altoparlanti dell’ospedale per mandare a tutto volume la musica della festa”.

“Agli autori di questo insensato quanto vigliacco gesto rispondo con il sorriso – ha scritto oggi il primo cittadino gualdese sul suo profilo Facebook – con la consapevolezza di chi ha sempre agito con senso di responsabilità. Non mi sento offeso e provo piuttosto un sentimento di pena nei confronti degli autori. A me è più che sufficiente la stima e l’affetto al di sopra di ogni aspettativa che tantissimi eugubini e non mi hanno manifestato in questi giorni“.

Intanto le infermiere protagoniste del fatto hanno impugnato il provvedimento disciplinare chiedendone la revoca e l’archiviazione. “Il gesto racchiude in sè un valore altamente simbolico per l’intera Regione Umbria” – ha detto uno degli avvocati delle tre. E mentre la Asl parla di “danno procurato all’azienda sanitaria, facendo prefigurare il danno d’immagine”, la difesa delle tre ribatte che l’eventuale periodo di sospensione dal lavoro delle tre porterebbe ad una “immagine negativa della Festa dei Ceri e dei valori plurisecolari che la stessa esprime”.

