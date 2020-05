Jp, i dipendenti donano parte della cassa integrazione al Banco di Solidarietà

Pubblicità

Gesto di grande altruismo dei dipendenti (in cassa integrazione) della Jp Industries. Una parte del primo pagamento dell’ammortizzatore sociale, ritirato in questi giorni, l’hanno impegnata per acquisti di beni in favore del Banco di Solidarietà.

I dipendenti della Jp Industries hanno così risposto all’appello del delegato Fiom-Cgil, Luciano Recchioni, e con questo gesto hanno deciso di dare un contributo di solidarietà a “chi sta peggio di noi”.

“Avremmo voluto farlo prima ma non avendo fatto nemmeno un’ora di lavoro nel 2020, abbiamo dovuto attendere il pagamento della cassa integrazione che è avvenuto in questi giorni, a cinque mesi dalla firma – spiega Recchioni – Con quanto raccolto sono stati acquistati dei beni di prima necessità che sono stati consegnati a Giuseppe Ascani e Bruno Minelli, presidente e vice presidente del Banco di Solidarietà che comprende l’intero comprensorio eugubino-gualdese.

Recchioni prende spunto da questa occasione anche per richiamare l’attenzione sulla vicenda della J.P. Industries. Infatti il prossimo 31 luglio è fissata la scadenza degli ammortizzatori sociali e “con essi anche l’esistenza dell’azienda – sottolinea il sindacalista – Abbiamo notizie vaghe di un accesso da parte della azienda alla cassa integrazione per Covid-19 che, vista la situazione, è già importante, ma è sul lavoro che noi chiediamo chiarezza ai vertici aziendali. Non sappiamo che fine ha fatto il progetto legato al concordato che prevedeva un taglio di circa 350 lavoratori su 600, che non ci piaceva prima, figuriamoci oggi. Non sappiamo se la produzione degli elettrodomestici è ancora nei pensieri della proprietà. Queste ed altre domande le vorremmo fare alla azienda”, conlude Recchioni chiedendo un “incontro chiarificatore visto che, alla luce della normativa legata all’emergenza Coronavirus, sono previste ingenti risorse a sostegno delle aziende di cui potrebbe usufruire anche la stessa Jp Industries”.