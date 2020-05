Umbria, quarto giorno a contagi zero. Un solo paziente in terapia intensiva

Pubblicità

L’Umbria si avvicina a grandi passi a diventare regione covid-free nel momento in cui supera i 70.000 tamponi complessivi, di cui 1.250 processati ieri.

Per il quarto giorno consecutivo non sono stati registrati nuovi casi di positività al coronavirus e il bollettino della Regione, aggiornato alle ore 8 di questa mattina, non ci dà fortunatamente notizia di nuovi decessi, che rimangono fermi a 76.

Rimangono quindi complessivamente ferme a 1.431 persone le persone in Umbria risultate positive al virus Covid-19 dall’inizio dell’epidemia, così come restano invariati anche gli attualmente positivi, il cui numero resta a 45.

Nessun nuovo guarito nelle ultime 24 ore, come sono ancora 14 pazienti clinicamente guariti. Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 17 (invariato); di questi 1 (invariato) è in terapia intensiva. Le persone in isolamento contumaciale sono 28 (invariato), (l’indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati). Nel complesso, entro le ore 8 del 29 maggio, sono stati effettuati 70.006 tamponi