Il 2 Giugno a Gualdo Tadino, ecco gli appuntamenti

Una Festa della Repubblica più sobria del solito quella che si celebrerà domani 2 giugno. Sarà così in tutta Italia e Gualdo Tadino ovviamente non farà eccezione. La cerimonia per il 74° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana si terrà nel rispetto delle disposizioni dell’emergenza sanitaria, evitando assembramenti e rispettando il distanziamento sociale.

Doppio appuntamento quello organizzato dall’amministrazione comunale: alle ore 10 il sindaco Massimiliano Presciutti deporrà una corona di fiori presso il monumento ai Caduti in Piazza Martiri della Libertà. Successivamente sarà lanciato sui profili ufficiali Facebook del Comune e di Presciutti Sindaco, il video emozionale “Racconteremo” realizzato da tre giovani del territorio: Salvatore Cossentino, Iacopo Pezzopane e la voce narrante di Edoardo Talassi.

2 GIUGNO 1946 – è la data in cui si svolse il referendum istituzionale con cui gli italiani, comprese le donne che votarono per la prima volta, furono chiamati alle urne per decidere tra Monarchia e Repubblica.