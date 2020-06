Segnali di fiducia, apre una nuova attività nel centro di Gualdo Tadino

Pubblicità

Dopo l’inaugurazione di una nuova attività commerciale nei giorni scorsi a Gualdo Tadino, un’altra ha aperto i battenti ieri pomeriggio nel centro storico della città. Un segnale importante, quando ancora l’Italia e il mondo sono in emergenza sanitaria, che fa ben sperare per il futuro.

Il momento non è sicuramente facile, ma questi investimenti danno speranza anche perché, in questo caso, a puntare su Gualdo Tadino è punto vendita take away, Gargotta, già presente in diverse città dell’Umbria. Oltre al take away, con consegna a domicilio, il locale è adibito anche al servizio al tavolo per gustare le numerose specialità culinarie.

Al taglio del nastro era presente il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti: “E’ un segno di speranza in piena emergenza trovare persone che hanno questo coraggio. Dobbiamo avere fiducia perchè ce la si può fare.”