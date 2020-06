Sesto giorno consecutivo senza nuovi contagi in Umbria

Pubblicità

Ancora un giorno senza nuovi casi positivi al Covid-19 in Umbria: è il sesto consecutivo. I tamponi processati, come ogni domenica, sono pochi, appena 164. Ma i dati incoraggianti riguardano anche un altro giorno, il quarto, dove fortunatamente non sono stati registrati decessi (fermi a 76) e una persona in meno tra gli attualmente positivi, che alle 8 di questa mattina sono 44 in tutta la regione.

Sono sempre 17 i ricoverati in ospedale, di cui uno in terapia intensiva. Una persona è guarita nelle ultime 24 ore, portando il totale a 1.311. 13 (uno in meno) i clinicamente guariti, in attesa dei due tamponi negativi che permetteranno loro di archiviare definitivamente la malattia.

70.741 i tamponi eseguiti in Umbria dall’inizio dell’epidemia, quasi la metà (più di 32mila) sono stati processati nel mese di maggio.