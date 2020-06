Mille e una Storia. La dedica di SmartComma a Gualdo Tadino è mozzafiato

Un omaggio a Gualdo, che anche in tempi bui ha saputo splendere nei nostri cuori ❤☀Guardalo in HD qui: https://bit.ly/36Thmqc"Che l'estate possa portare una rinascita vera, che il sole sciolga il ghiaccio del cuore. Perché in fondo siamo sempre stati quelli a cui piace sorridere, scherzare, gioire insieme. Ci guardiamo negli occhi e non possiamo non arricciar le labbra per mostrare la nostra gioia.Che questo video possa essere un piccolo passo verso il cielo sereno, verso un futuro d'abbracci, che possa legare i nostri cuori e dargli una forma nuova. E rideremo sotto i baffi ripensando alla tempesta che abbiamo passato insieme."🎬 Un video in collaborazione con Matteo Bebi, Radio Tadino, Gualdo News e Note di Teatro.—————————————————————————————————-Ringraziamenti: 🤗Ringraziamo innanzitutto Gualdo, i suoi monumenti, la sua storia e tutti coloro che ne fanno parte.Comune di Gualdo Tadino | Polo Museale Gualdo Tadino | Giochi de le PorteUn rigraziamento di cuore anche a coloro che hanno contribuito alla realizzazione del video, in particolar modoAutotrasporti Speziali – Gualdo Tadino e Pierdomenico Menghis Speziali per la mastodontica impresa di recupero drone! 🚛Tutte le comparseAlberto Sabbatini | Annalisa Santini | Antonella Minelli | Chiara Tognoloni | tutti i partecipanti della festa dei Giochi de le Porte (non possiamo taggarvi tutti) 💚💛❤💙