Una settimana a contagi zero, così si presenta l’Umbria alla vigilia della Fase 3

Una settimana a contagi zero in Umbria. Per il settimo giorno consecutivo la nostra regione registra “zero” alla voce “nuovi casi positivi”. Un bollettino, quello di stamattina, che di fatto è la fotocopia di quello di ieri, soltanto che stavolta è a fronte di 1.028 tamponi processati alle ore 8 di questa mattina.

Nessuna variazione, perciò, rispetto ai dati comunicati nella giornata di ieri. Complessivamente sono 1.431 le persone (invariato) in Umbria risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 44 (invariato). I guariti sono 1.311 (invariato); risultano 13 clinicamente guariti (invariato); i deceduti sono 76 (invariato).

Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 17 (invariato); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento contumaciale sono 27 (invariato), (l’indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati). Nel complesso, entro le ore 8 del 2 giugno, sono stati effettuati 71.769 (+1.028) tamponi