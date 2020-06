In edicola il numero di giugno de “Il Nuovo Serrasanta”

Pubblicità

E’ in edicola (e in distribuzione agli abbonati) “Il Nuovo Serrasanta” di giugno con una splendida immagine di copertina di Daniele Amoni. Il raggio di sole che illumina il rifugio di Serrasanta interpreta alla perfezione lo stato d’animo dei gualdesi finalmente liberi di poter riabbracciare la nostra splendida montagna.

Anche in questo numero il mensile gualdese si presenta con molti servizi inediti e approfondimenti. Focus sull’agricoltura con un’intervista al vice presidente regionale Roberto Morroni e a Gabriele Capoccia, giovane imprenditore agricolo del nostro territorio che spiega il suo progetto innovativo per un settore che guarda in avanti.

Servizi inediti con Eleonora Fioriti e Marianna Allegrucci sulle problematiche inerenti le riaperture delle strutture alberghiere e ristorative. Si guarda al futuro anche con l’idea programmatica lanciata alla città dalla giunta Presciutti e la proposta di Matteo Minelli sul recupero del Calai.

Ancora un’attenzione particolare sul coronavirus visto dal punto di vista sanitario (con un’intervista al dottor Guido Pennoni), imprenditoriale (la nostra concittadina Ilary Belardi spiega il dispositivo creato dal team di cui faceva parte e premiato dalla Fondazione Marche), scolastico (Samuele Brunetti racconta come si sta preparando all’esame di maturità). Attenzione focalizzata, poi, ancora sui nostri giovani che cercano fortuna altrove come Fabio Biocchetti che è andato a lavorare a Berlino. Poi tante altre notizie insieme alle rubriche fisse che i lettori trovano in ogni numero.

Numerose le firme anche in questo numero che riportiamo nell’ordine in cui si trovano nella impaginazione: Pierluigi Gioia, Antonio Pieretti, Luciano Meccoli, Giovanni Carlotti, Carlo Catanossi, Daniele Amoni, Ilary Belardi, Luca Fazi, Raffaele Gammaitoni, Elisabetta Scassellati, Riccardo Serroni, Leonardo Bossi, Francesco Serroni, Fabio Fazi, Marcello Paci, Anna Lucarelli e Emanuela Tapponi.

Buona lettura!