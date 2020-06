Umbria, ancora un giorno senza nuovi positivi. Aumentano i guariti.

Pubblicità

Otto giorni senza nessun rilevamento di casi positivi al Covid-19 in Umbria, anche se, come in ogni giorno festivo, il numero di tamponi processati è piuttosto basso (232). Si allunga la striscia di “contagi zero” per la nostra regione nel giorno in cui si entra nella Fase 3. Cinque persone in meno sono attualmente positive (39), che sono lo stesso numero di guariti (i quali salgono complessivamente a 1.316), oltre ad 8 clinicamente guarite (-5).

Rimane fortunatamente invariato il numero di decessi, fermo da giovedì scorso a 76, così come è immutata la situazione negli ospedali umbri in cui rimangono 17 pazienti affetti da Covid-19 dei quali 2 si trovano in terapia intensiva.

Le persone in isolamento contumaciale sono 22 (-5), (l’indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati). Nel complesso, entro le ore 8 del 3 giugno, sono stati effettuati 72.001 (+232)