Da oggi sarà possibile di nuovo recarsi ai giardini pubblici, nei parchi e nelle aree verdi attrezzate. Tutte le limitazioni, che erano state imposte nella fase 1 dell’emergenza epidemiologica, sono state revocate con l’ordinanza n. 79 di ieri 3 giugno 2020.

Ovviamente queste aree devono essere vissute nel rispetto delle normative regionali e nazionali in materia. In particolare non bisogna creare assembramenti di persone e rispettare la distanza interpersonale di un metro.