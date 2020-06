Giorno 10 senza nuovi contagi. Diminuiscono anche i ricoverati

Pubblicità

Da dieci giorni l’Umbria non registra più un caso positivo al Covid-19 (il totale rimane fermo a 1.431 persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia), mentre calano i ricoveri. In tre hanno lasciato gli ospedali umbri nella giornata di ieri: ancora restano ricoverati in 14 di cui due in terapia intensiva.

Nessun decesso fortunatamente da otto giorni, mentre scendono gli attualmente positivi (37, due in meno rispetto al giorno prima), con 8 persone clinicamente guarite.

Le persone in isolamento contumaciale sono 23 (+1), (l’indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati). Nel complesso, entro le ore 8 del 5 giugno, sono stati effettuati 74.142 (+938 nella giornata di ieri tamponi.

Data l’esiguità dei numeri, la Regione ha deciso che la nota dei dati riferiti all’andamento epidemiologico del virus Covid-19 in Umbria non sarà più quotidiana, ma avverrà con cadenza settimanale. L’aggiornamento quotidiano dei dati sarà comunque consultabile nella sezione del sito della Regione Umbria dedicata all’emergenza coronavirus: http://www.regione.umbria.it/coronavirus