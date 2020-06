Pubblicità

Sanzioni pesantissime per chi abbandona guanti e mascherine in aree pubbliche. L’ordinanza emessa oggi, venerdì 5 giugno, dal sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti parla di multe che vanno da 300 a 3.000 euro fatto salvo che il fatto non costituisca reato penale.

Sulle modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti guanti e mascherine usate si possono richiedere informazioni a ESA al numero 075.9142561.