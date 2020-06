Porta San Martino ha il suo albo d’oro, opera dello storico arciere Angelo Bossi

Pubblicità

Nonostante l’incertezza sullo svolgimento dell’edizione 2020 dei Giochi de le Porte, Porta San Martino ha già riacceso i motori, ovviamente sempre rispettando le attuali norme vigenti.

Questa mattina, presso il centro di aggregazione, è stata installata un’opera realizzata dallo storico portaiolo e arciere Angelo Bossi, con la collaborazione di Leonardo Bossi.

Si tratta di un albo d’oro con una struttura interamente realizzata in legno: al suo interno sono inserite delle tavolette, anch’esse di legno, una per ogni anno. Su queste tavolette sono scritti tutti i protagonisti che hanno difeso i colori giallorossi in ogni edizione dei Giochi de le Porte dal 1970.

“La nostra speranza – ha detto il priore Andrea Farinacci – è di inaugurare ufficialmente questa magnifica opera il prima possibile, alla presenza dei nostri portaioli e delle istituzioni tutte, a cominciare dalla presidente dell’Ente, gli altri priori e il sindaco. È un’opera assolutamente inedita nel mondo dei Giochi e siamo orgogliosi di averla per primi in casa nostra”.