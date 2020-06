Pubblicità

La strada statale 3 “Flaminia” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Nocera Umbra a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria “Colle del Prete” (km. 172).

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli, tra cui un’Audi A4 e un furgone corriere, uno dei quali si è ribaltato.

Sul posto sono intervenute una squadra dei Vigili del Fuoco di Gaifana e una dei Vigili del Fuoco di Foligno che hanno estratto dalle lamiere tre persone che sono rimaste ferite in seguito all’urto, riportando diverse escoriazioni, in seguito alle quali sono state trasportate all’ospedale di Foligno. Sul luogo dell’incidente si sono recati per i rilievi anche i carabinieri della Stazione di Nocera Umbra.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Per i veicoli in direzione Foligno l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Gaifana (km. 178) mentre il traffico in direzione Fano è deviato allo svincolo di Nocera Umbra (km 170,900).

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.