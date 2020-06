Covid-19, l’Umbria torna a “nuovi casi zero”. Due guariti nelle ultime 24 ore

Pubblicità



Dopo che negli ultimi due giorni si erano registrati quattro nuovi casi positivi, tutti scoperti in maniera più o meno casuale (tre in seguito a ingressi in ospedale per altri motivi, un altro, anch’egli asintomatico, dopo aver eseguito privatamente un test sierologico), l’Umbria torna a zero, con il numero complessivo dei contagiati che rimane fermo a 1.436. 848 i tamponi eseguiti, che portano il totale a 79.234.

Salgono invece i guariti, due in più rispetto al giorno precedente, per un totale di 1.326, con contemporanea riduzione degli attualmente positivi che scendono a 34, con 8 persone clinicamente guarite in attesa che si negativizzi il secondo tampone.

Nessun decesso e due pazienti in meno negli ospedali umbri, i cui reparti Covid restano occupati da 13 persone, delle quali due (invariato) in terapia intensiva. Diminuiscono di 8 gli isolamenti domiciliari, per un totale di 268.