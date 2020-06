Covid-19, possibile la ricerca del virus negli ambienti di lavoro

Pubblicità

E’ ora possibile una ricerca del virus SARS-CoV-2 anche negli ambienti di lavoro. Ad effettuarla è la Geochim di Gualdo Tadino, dove è già possibile sottoporsi ai test sierologici, svolti presso il laboratorio di analisi cliniche.

La ricerca del coronavirus negli ambienti di lavoro può essere eseguita in aziende, ospedali, ambulatori, supermercati, location produttive, terminali POS, condotte dell’aria, superfici come maniglie, pc, macchinette del caffè e altro, così da determinare la sicurezza microbiologica degli ambienti. Il tutto con lo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori, ma anche per validare l’efficacia di eventuali attività di disinfestazione avvenute.

L’analisi viene fatta tramite tampone dedicato su tutte le superfici ambientali ad alto rischio per verificare la presenza del nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2). In alternativa, l’azienda può procedere al campionamento anche in maniera autonoma: in questo caso Geochim fornirà tamponi e procedure da seguire e i campioni dovranno pervenire entro e non oltre 48 ore dall’operazione.

Con l’utilizzo della tecnica Real Time PCR, il risultato esprimerà la rilevabilità o meno di RNA del nuovo Coronavirus e sarà fornito entro 72 ore dal ricevimento del campione.