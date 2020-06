Ancora contagi zero in Umbria, un solo ricoverato in rianimazione. I dati della settimana

Pubblicità

Secondo giorno consecutivo a contagi zero in Umbria a fronte di circa 900 tamponi, con altri dati positivi per la nostra regione. Nelle ultime 24 ore sono scesi di altri due i pazienti ricoverati negli ospedali Covid in Umbria, con una persona che ha lasciato il reparto di terapia intensiva.

32 (-2) gli attualmente positivi, cui si aggiungono 8 persone (invariato) clinicamente guarite. 2 i guariti, con 11 pazienti (-2) ricoverati, dei quali 1 (-1) in rianimazione.

I DATI SETTIMANALI – Questi i dati riferiti alla settimana dal 5 al 12 giugno per ciò che riguarda l’andamento epidemiologico del virus Covid-19 in Umbria, aggiornati alle ore 8 di venerdì 12 giugno.

I casi positivi sono passati da 1.431 del 5 giugno a 1436 del 12 giugno (+5); gli attualmente positivi da 37 a 32 (-5). I guariti sono cresciuti da 1318 a 1328 (+10); i clinicamente guariti da 8 a 8 (invariato).

I ricoveri totali sono calati da 14 a 11 (- 3); di questi, sono scesi da 2 a 1 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Invariato il numero dei decessi che resta fermo a 76.

Le persone in isolamento contumaciale sono scese da 23 a 21 (-2). Alle ore 8 di questa mattina il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 80.190, rispetto ai 74.142 effettuati alla data del 5 giugno, con un aumento di 6.048 tamponi.