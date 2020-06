Scuola primaria di Casacastalda, un video per salutare un anno scolastico particolare

Pubblicità

L’11 giugno gli alunni della scuola primaria di Casacastalda tutti insieme virtualmente hanno salutato, con le maestre e le famiglie, questo difficile e particolare anno scolastico.

Da ben quattordici anni la scuola di Casacastalda conclude l’anno con uno spettacolo musicale per festeggiare un percorso durato molti mesi e salutare i compagni più grandi di quinta che hanno condiviso con tutti gli altri un percorso di cinque anni.

E allora la scuola si è dovuta reinventare in tutto e per tutto e ha messo in scena “L’isola che c’è”: i bambini dalla 1^ alla 4^ hanno presentato lo spettacolo con belle riflessioni e gli alunni di 5^ hanno interpretato i personaggi principali del mondo di Peter Pan, recitando nelle proprie case e realizzando dei video che poi le insegnanti Federica Teodori, Maria Cristina Barbetti, Tiziana Gaggia, Gilda Gubbini e Anna Rita Riboloni hanno provveduto a montare, permettendo di rivivere a distanza le emozioni di sempre.