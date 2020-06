Anaca, un aiuto ai cardiopatici danneggiati indirettamente dal Covid

Pubblicità

L’associazione di volontariato A.N.A.C.A. ha percepito il disagio che hanno incontrato i pazienti affetti da patologie cardiache croniche a causa della situazione di isolamento creata dall’emergenza Covid-19 e della conseguente drastica riduzione di accessi ambulatoriali per controlli differibili e programmati.

Per questo l’associazione ha partecipato al bando della Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia “Emergenza Covid-19”, con il progetto “I malati cronici ai tempi del Covid-19″ per rispondere alle necessità dei pazienti non colpiti dal virus, ma danneggiati indirettamente.

Il progetto è stato approvato ed è operativo a partire dal 22 giugno 2020 alle ore 9 e scadrà il 6 novembre 2020. I giorni previsti inizialmente saranno il lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 13, salvo i festivi. Gli accessi potranno essere modificati in relazione alle richieste che arriveranno.

Il progetto è rivolto a pazienti cardiopatici cronici, o pazienti con altre patologie cui è stato richiesto un controllo cardiologico, pazienti che hanno sviluppato o accentuato situazioni di disagio psicologico a causa dell’emergenza Covid-19.

E’ previsto un controllo cardiologico (visita cardiologica + elettrocardiogramma), teleconsulto cardiologico, counseling e sostegno psicologico.