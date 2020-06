Da ASAD ecco “Well Tree”, nuovi modi per fare coworking

Pubblicità

Nasce “WELL TREE – Pensiamo nuovi modi di fare coworking”, una serie di tre incontri pensati per costituire un gruppo di lavoro capace di programmare forma e contenuto del nuovo Coworking Sassuolo, nel comune di Gualdo Tadino, ma soprattutto tre occasioni di confronto su alcuni temi urgenti: quali sono oggi le esigenze del territorio? Quali potrebbero o dovrebbero essere i principali indirizzi di questo nuovo spazio e come cambia il concetto di coworking nell’era del Covid-19?

L’iniziativa si inserisce nel progetto Well Tree – WELfare comunitario suL TeRritorio ed Eccellenza Educativa realizzato con il sostegno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che prende forma da una proposta della Cooperativa Sociale ASAD insieme al Comune di Gualdo Tadino, l’IIS Casimiri, Educare alla vita buona, Accademia dei Romiti, Atletica Tarsina, C.V.S. di Gualdo Tadino, Fossato di Vico e Sigillo, Associazione Clip Up your mind, Amici del Germoglio Onlus, Associazione Guardo Avanti, Associazione Talia, Forum Regionale Giovani Umbria, Generazioni Lega Coop Umbria e Comitato per l’Imprenditoria Giovanile di Perugia.

“Il progetto – dicono dalla Coop Asad – nasce per sperimentare interventi innovativi a vantaggio dei giovani nel territorio della fascia appenninica, rigenerare spazi sotto-utilizzati per renderli strumenti di utilità collettiva e stimolare l’ideazione e creazione di iniziative educative, culturali, ricreative, progettuali e di impresa tra i giovani”.

I primi mesi di attività hanno già portato, a fine gennaio 2020, all’inaugurazione di una sala di registrazione musicale, Wald Music Studio, che sarebbe dovuta entrare a regime a metà marzo, ma la crisi causata dal Covid-19 non solo ha stoppato questo spazio, ma ha imposto un blocco a tutto il progetto, oltre a stravolgere molti aspetti della vita della comunità in modi ancora tutti da comprendere.

In quest’ottica oggi Well Tree può diventare una grande opportunità, un’occasione di analisi e ascolto del territorio, il punto di riferimento per la costruzione di nuove basi sociali, relazionali ed economiche da cui ripartire, attraverso soprattutto la creazione di un coworking, attraverso la rivalutazione di un altro spazio in località Sassuolo, frazione San Pellegrino del comune di Gualdo Tadino.

IL PROGRAMMA – Ecco il calendario dell’iniziativa:

Venerdì 19 giugno alle 17.00 – Da dove ripartire?

Incontro di riprogrammazione con tutti i partner di progetto, per fare il punto della situazione e pensare ad un nuovo inizio.

Venerdì 26 giugno, ore 17.00 – La voce del territorio.

Analisi dei bisogni e risposte necessarie, da individuare insieme alle associazioni di categoria e di volontariato.

Venerdì 3 luglio, ore 17.00 – Coworking Sassuolo.

Insieme a professionisti e privati cittadini, progettiamo spazi, finalità e iniziative da realizzare al coworking Sassuolo.

Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Google Meet e saranno gratuiti ed aperti a tutta la cittadinanza. L’iscrizione va fatta tramite mail (welltree@asad-sociale.it). Per informazioni si può anche chiamare il numero 3425490109.