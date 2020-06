Pubblicità

La Società del Monte ha donato un nuovo televisore all’Easp “Armando Baldassini” di Gualdo Tadino. Nella giornata di ieri, lunedì 15 giugno, i membri del consiglio direttivo della Società, alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti, hanno consegnato il moderno televisore presso la struttura di via V Luglio.

Una donazione arrivata su specifica richiesta dell’Easp che, in questo periodo di isolamento legato all’emergenza Coronavirus, ha usato molto lo strumento della teleconferenza anche per far comunicare gli ospiti con le proprie famiglie. Sicuramente un televisore nuovo potrà servire a facilitare questi contatti, oltre a permettere la visione di programmi televisivi su grande schermo.

La Società del Monte, in attesa di conoscere se potrà intraprendere l’attività tradizionale nei prossimi mesi, ha scelto di sostenere l’Easp con questa donazione, sottolineando anche l’alto valore che questa struttura rappresenta per la città e non solo.

Da parte di Fabrizio Notari, presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Easp, è stato espresso un ringraziamento per il prezioso dono, che si è unito ad altri interventi che diverse associazioni e privati hanno voluto riservare alla struttura di via V Luglio.