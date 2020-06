Estate Gualdese, la prossima settimana il calendario degli eventi

Pubblicità

L’amministrazione comunale, nonostante le difficoltà dettate dalle normative vigenti in materia di sicurezza pubblica, si sta muovendo per l’organizzazione degli eventi a Gualdo Tadino. Cultura e Natura, con la lettera maiuscola per non farci scordare delle nostre enormi risorse che proprio in questo momento vanno valorizzate.

Nonostante l’emergenza Covid-19, si sta quindi lavorando per organizzare le manifestazioni all’aperto nel rispetto delle distanze e delle protezioni del caso.

“Pur dovendo fare i conti con le tante difficoltà legate all’emergenza Coronavirus – ha detto l’assessore Bucari – che condizionano inevitabilmente il programma estivo dal punto di vista della sicurezza, dell’organizzazione e della salute, la prossima settimana presenteremo il programma di iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi. Il Comune di Gualdo Tadino ha fatto uno sforzo notevole per assicurare ai cittadini ed ai turisti che saranno presenti in città un’estate all’insegna della cultura e del divertimento responsabile, con eventi che saranno organizzati soprattutto all’aperto e che vedranno protagonisti le nostre piazze e la nostra montagna”.

Ad oggi il cartellone di iniziative è in via di chiusura e la prossima settimana sarà ufficializzato. Gli eventi, oltre al Comune di Gualdo Tadino, coinvolgeranno anche soggetti privati, che hanno voluto dare un aiuto concreto in questo particolare periodo. “A tale riguardo – continua l’assessore – invito tutti i soggetti privati che sono interessati ad integrare il nostro programma, non ancora chiuso, a contattare l’Ufficio Cultura”.

In occasione degli eventi, per rendere agevole la fruizione del centro storico e rispettare le regolamentazioni, verranno disposte anche le modifiche alla viabilità già comunicate.

