Aperte le iscrizioni al Nido d’Infanzia “Peter Pan” di Gualdo Tadino

Pubblicità

Sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2020/2021 presso il Nido d’Infanzia comunale “Peter Pan” di Gualdo Tadino.

Per garantire la corretta ammissione dei bambini/e dovranno essere garantiti i seguenti requisiti: età compresa tra i 3 ed i 36 mesi e residenza nel comune di Gualdo Tadino, risulta inoltre fondamentale precisare che vengono equiparati ai residenti i bambini e le bambine di fatto dimoranti nel Comune, per documentabili ragioni di lavoro, studio o altro riguardanti i genitori.

Viene consentita l’iscrizione inoltre agli stranieri o apolidi di fatto dimoranti, con i genitori, nel comune ed in possesso di regolare permesso di soggiorno. L’istituzione comunale informa inoltre che le domande di ammissione al nido d’infanzia possono essere presentate per, e riguardano esclusivamente, i bambini già nati. I bambini la cui frequenza è attiva, per continuità, potranno confermare la prosecuzione della frequenza mediante apposito modulo che presenta le stesse modalità già previste per la presentazione delle domande di prima accoglienza. La conferma della continuità di frequentazione dovrà avvenire nello stesso periodo indicato nel presente avviso.

Il Comune ricorda inoltre che le domande di ammissione dovranno pervenire debitamente compilate e strutturate nelle seguenti modalità:

1-Online con l’ausilio di appositi moduli, scaricabili dal sito http://tadino.it e inviati all’indirizzo e-mail del Comune di Gualdo Tadino scuola@tadino.it con allegata copia del documenti di riconoscimento.

2-I moduli possono anche essere reperiti, e consegnate dopo la compilazione, presso l’ufficio comunale presente a piano terra, immediatamente all’ingresso del Municipio. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato indicato nel giorno 15 Luglio 2020.

Le domande presentate al di fuori della tempistica indicata verranno prese in considerazione solamente qual’ora la graduatoria risulti esaurita. Ricordiamo inoltre che alle nuove domande dovrà essere allegata la certificazione ISEE in corso di validità secondo le disposizioni del D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii.

La graduatoria per l’ammissione al nido d’infanzia, redatta secondo i criteri indicati nella tabella A viene pubblicata presso l’Albo Pretorio online del comune per trenta giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune.

I punteggi che determineranno la posizione nella seguente graduatoria, vengono attribuiti sulla base delle notizie contenute nelle autocertificazioni e/o nelle documentazione prodotte dai diretti interessati. A parità di punteggio, in graduatoria si considera prioritario il minore Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) della famiglia.

L’amministratore provvederà, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, a procedere con la verifica a campione pari al 10% delle domande presentate al fine di riscontrare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Dell’ammissione è data immediata comunicazione scritta alle famiglie che dovranno confermare l’accettazione del posto entro 15 giorni dalla data della comunicazione stessa: la mancata conferma entro il periodo di tempo stabilito (15 giorni) viene considerata rinuncia al servizio a tutti gli effetti e il nominativo del bambino/a escluso dalla graduatoria.

Tutte le informazioni potranno essere richieste esclusivamente al Settore Politiche Sociali e Culturali del Comune di Gualdo Tadino ai seguenti numeri telefonici: (tel. 075/9150-280-248-291), o visionando il sito del Comune: www.tadino.it