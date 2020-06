Covid-19, un nuovo caso in Umbria ma crescono i guariti e calano i ricoveri

Pubblicità

Piccole variazioni nell’ultima settimana rilevati dai dati forniti dalla Regione Umbria per quanto riguarda la situazione epidemiologica legata al Covid-19. In sette giorni 2 sono stati i nuovi casi positivi nella nostra regione, di cui uno emerso ieri. Ma sono scesi gli attualmente positivi (da 32 a 24) e i ricoveri, passati da 11 a 7, di cui 2 si trovano in terapia intensiva.

I guariti sono cresciuti da 1328 a 1337 (+9), con 7 persone clinicamente guarite. Un decesso in più (da 76 a 77) e quattro persone in meno in isolamento contumaciale (da 21 a 17). 6.503 i tamponi processati dal 12 al 19 giugno, per un totale di 86.693.