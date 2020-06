Pubblicità

Oggi pomeriggio i Vigili del Fuoco di Gaifana sono intervenuti in zona Fossato di Vico per un un incendio che ha interessato un trattore che stava lavorando in un campo. Fortunatamente il conducente ha lasciato il mezzo per tempo e non è rimasto coinvolto dall’incendio. Il trattore è andato completamente distrutto.