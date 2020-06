Gualdo Tadino, rinnovato il protocollo per la legalità

Pubblicità

Con una videoconferenza online, nel rispetto delle attuali normative di sicurezza legate all’emergenza Covid-19, nella mattinata di venerdì 19 giugno è stato rinnovato dal sindaco del Comune di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e dal Prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia il “Protocollo d’intesa per la legalità e i tentativi di infiltrazione criminale”.

Un importante conferma, dopo la prima sottoscrizione avvenuta nel 2016, di un protocollo che ha l’obiettivo di innalzare il livello di collaborazione e cooperazione fra la Prefettura di Perugia ed il Comune di Gualdo Tadino non solo estendendo l’ambito delle verifiche antimafia anche al di sotto delle soglie di valore previste dalla legge, ma anche prevedendo ulteriori sinergie finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni nelle attività economico-commerciali e negli interventi di lottizzazione e trasformazione urbanistica di maggiore impatto.

“Quella odierna – ha sottolineato il sindaco Presciutti – è una giornata importante per Gualdo Tadino e per tutta la nostra comunità perché rinnoviamo questo importante protocollo sottoscritto per la prima volta nel 2016. Nel corso degli anni, ed è stato così anche nella nostra città, l’esperienza dei Protocolli di legalità fra Prefetture ed Enti Locali ha affermato e consolidato l’utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell’attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti.”

La città di Gualdo Tadino, con questo atto formale, intende quindi ad alzare ancora una barriera a difesa del proprio territorio contro i tentativi ormai tangibili di infiltrazioni criminali e mafiosi, che spesso sono sempre più presenti anche in Umbria. “Si tratta di un tema molto delicato sul quale quotidianamente stiamo profondendo un impegno costante per cercare di arginare tale fenomeno – ha detto ancora Presciutti – La legalità è alla base della nostra convivenza pacifica e su tale tema la nostra città è sempre molto sensibile.”

Per quanto riguarda gli appalti pubblici in settori di attività considerati più a rischio di infiltrazioni mafiose, secondo quanto previsto dal protocollo, il Comune di Gualdo Tadino inserirà nei propri bandi e contratti un’apposita clausola, che impone alle ditte contraenti di comprovare l’iscrizione nell’elenco fornitori, prestatori ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. Tali informazioni antimafia, inoltre, saranno richieste anche per tutti i contratti di opere o lavori pubblici d’importo superiore a 250 mila euro o di servizi e forniture di valore superiore a 150 mila euro, oltre che per tutti i subappalti e subcontratti di valore superiore a 50 mila euro.

Esperite le procedure di gara, il Comune di Gualdo Tadino comunicherà alla Prefettura i dati di imprese e società a cui intende affidare i lavori o la fornitura di servizi per la relativa informativa antimafia e, in caso di informativa ostativa, il contratto non verrà stipulato. Lo stesso Comune si impegnerà poi a vigilare sul rispetto della sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze e di tutela dell’ambiente.

La richiesta alla Prefettura di informative antimafia riguarderà anche il settore dell’edilizia (anche privata) e dell’urbanistica, mentre per quanto concerne le attività economico-commerciali (con particolare riferimento a quelle di somministrazione di cibo e bevande, ricettive e di intrattenimento, giochi e scommesse) verranno implementati i controlli amministrativi da parte della Polizia Municipale, favorendo uno scambio informativo con la Prefettura volto ad intercettare eventuali fenomeni di riciclaggio, usura ed estorsione.

Il “Protocollo d’intesa per la legalità e i tentativi di infiltrazione criminale”, infine, prevederà anche azioni mirate di vigilanza per prevenire possibili fenomeni di irregolarità nel settore abitativo e di sfruttamento dell’immigrazione.