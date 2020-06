In arrivo la terza edizione di “Balconi, Giardini e Negozi in fiore”

Pubblicità

Torna il concorso “Balconi Fioriti, giardini e negozi in fiore“, bandito dal comune di Gualdo Tadino, rivolto a tutti i residenti e commercianti della città e giunto alla terza edizione. L’iniziativa si svolge in collaborazione con i fiorai e vivaisti locali che hanno dato pieno sostegno all’iniziativa: Agrilef, Giuseppina Ascani e figlie, Il Girasole, Magico Fiore, Fiorilandia, Verde Più e il Vivaio Scassellati.

Un’iniziativa che si propone di valorizzare e abbellire la città – come spiega il comunicato stampa dell’amministrazione comunale – attraverso il decoro floreale di giardini privati, davanzali, scale e particolari architettonici. Anche gli esercizi commerciali e i bar, con le vetrine o i dehors, sono coinvolti in questa azione di addobbo e decorazione floreale contribuendo così al miglioramento della qualità dell’ambiente urbano.

La cura del verde, inteso anche come giardino e spazio urbano, favorisce il senso di appartenenza, di integrazione e coinvolgimento nella comunità, svolgendo anche un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente. Coinvolte anche le tante persone che quest’anno, obbligate a rimanere in casa a causa dell’emergenza dovuta al coronavirus COVID-19, si sono avvicinate per la prima volta al giardinaggio o hanno riscoperto questa antica passione.

Il concorso si articola in tre sezioni – Balconi fioriti – Giardini in fiore – Negozi in fiore – ed è aperto a tutti gli abitanti della città di Gualdo Tadino e agli esercizi commerciali, compresi i bar. Si potrà partecipare individualmente o per nucleo familiare seguendo il bando che si può consultare cliccando qui. L’evento durerà dal 20 Giugno al 31 Agosto 2020 e la partecipazione è gratuita. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni sezione.